Later deze maand kunnen we aan de slag gaan met het charmante Tin Hearts, een puzzelgame die inspiratie haalt bij Lemmings. Centraal in deze game staat een hoop tinnen soldaatjes die je veilig door meer dan 40 levels moet zien te loodsen. Om de aankomende release wat meer in de verf te zetten, postte uitgever Wired Productions een lange video vol exclusieve gameplay online.

In de video zien we beelden uit het tweede hoofdstuk van de game, de ‘muziekkamer’, een gebied dat nog niet eerder getoond werd. Producer Sam Clay staat in voor wat achtergrondcommentaar en uitleg bij de unieke aspecten van het spel.

De volledige video kan je onderaan dit bericht terugvinden. Tin Hearts verschijnt op 20 april voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, pc én krijgt ook een VR-versie.