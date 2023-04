Op 11 juni kunnen we weer allemaal afstemmen op de PC Gaming Show. Host Sean Plott zal de show aan elkaar praten en jij kan het volgen via Twitch en andere platformen. Welke games voorbij zullen komen tijdens de showcase is nog niet bekend en ook het tijdstip waarop het van start gaat is nog niet bekend, dit wordt later aangekondigd.

Er zal alleszins genoeg te zien zijn in de maand juni, aangezien op 8 juni de Summer Game Fest Showcase plaatsvindt, terwijl Ubisoft Forward zal doorgaan op 12 juni. Daarnaast komt Microsoft begin juni met een eigen grote showcase en alsof dat niet genoeg is, doen ook geruchten de ronde dat Sony eerder in de maand een PlayStation Showcase zal organiseren.

Of dit laatste klopt gaan we zien, duidelijk is dat juni ondanks het wegvallen van de E3 nog een bijzonder boeiende maand zal worden.