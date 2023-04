Na de eerste Developer_Direct showcase van Microsoft eerder dit jaar, mogen we nu uitkijken naar juni. Dan zal er namelijk een nieuwe showcase volgen in het teken van Starfield. Dit wordt vervolgens weer gecombineerd met een gewone Xbox Games Showcase, zoals we die vaker rond de E3 zien.

Hoewel details nog niet bekend zijn, weten we dat het op 12 juni zal plaatsvinden. Volgens een nieuw gerucht, aangejaagd door Tom Warren van The Verge, is de lengte van het totale gebeuren nu ‘gelekt’. Zo zou de Xbox Games Showcase 90 minuten duren en de Starfield showcase vervolgens nog 30 minuten. Een totale show van 2 uur dus.

De show staat gepland van 19:00 uur ’s avonds tot 21:00 uur, wat een schappelijke tijd is. De Xbox Showcase duurde vorig jaar trouwens ietsje meer dan 90 minuten dus het klinkt geloofwaardig.