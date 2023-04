Nostalgische zielen met een PlayStation 5 of PlayStation VR 2 in hun bezit hebben vanaf 22 februari kunnen genieten van de heruitgave van de klassieke puzzelgame Fantavision 202X. Nu ja, ‘genieten’ is relatief. Bijzonder onder de indruk waren we niet, zeker gezien de toegevoegde VR-modus flink te wensen overliet. You can’t win them all, zeggen ze wel eens.

Dat weerhoudt ontwikkelaar Cosmo Machia er echter niet van om Fantavision 202X binnenkort ook naar de pc te brengen. En met ‘binnenkort’ bedoelen we dan de zeer nabije toekomst, aangezien de titel reeds op 27 april verkrijgbaar zal zijn voor wie liever met muis toetsenbord gamet. Hopelijk gaat het reeds drie├źntwintig jaar oude spel daar een beter lot tegemoet.