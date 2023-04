Vrijwel elke maand brengt Microsoft een nieuwe update uit voor de Xbox consoles en dat is deze maand niet anders. De april update voor de Xbox One en Xbox Series X|S is nu beschikbaar en komt met een aantal nieuwe features en mogelijkheden.

Verbeterde zoekervaring – Op het moment dat je gaat zoeken naar games, films en meer, kan je nu gebruikmaken van een verbeterde zoekfunctie. Dit gaat gepaard met een nieuwe visuele stijl, waarbij de resultaten als een galerij worden getoond. Tevens kun je gebruikmaken van filters op categorie├źn.

– Op het moment dat je gaat zoeken naar games, films en meer, kan je nu gebruikmaken van een verbeterde zoekfunctie. Dit gaat gepaard met een nieuwe visuele stijl, waarbij de resultaten als een galerij worden getoond. Tevens kun je gebruikmaken van filters op categorie├źn. Actieve uren – Bij de Power instellingen kun je nu nog meer instellen. Zo kun je bij de slaapstand instellen wanneer de console aan moet gaan, wat je kunt afstemmen op wanneer je verwacht te gaan gamen. Ook kan je instellen wanneer de console uit moet gaan om zo energie te besparen.

Uitgebreid is de update dus niet deze keer. Voor een meer uitgebreide toelichting kan je hier bij Xbox Wire terecht.