Het mag niet verrassen dat inXile Entertainment, dat voor het laatst Wasteland 3 en Frostpoint VR uitbracht in 2020, hard aan het werk is om een nieuwe game te ontwikkelen. Informatie rondom de projecten waar inXile aan werkt is echter nog schaars, maar als we het LinkedIn profiel van George Williams mogen geloven is de studio bezig met een nieuwe game gebaseerd op een bestaand IP.

Williams werkte van oktober 2021 tot en met juni 2022 als game designer voor inXile. inXile had eerder al laten weten dat het in ieder geval bezig is met de ontwikkeling van twee nieuwe games. Eén van deze games is een FPS RPG met mogelijk een steampunk setting volgens GamingBolt. Over het andere project weten we echter nog helemaal niks, behalve dat het in 2020 pas net in pre-productie ging.

Het is onbekend of deze game een nieuwe game zal zijn in een bestaande franchise van inXile, zoals een nieuwe Wasteland of Bard’s Tale, of dat het gaat om een gelicenseerd spel gebaseerd op een IP van derden. Aangezien het al drie jaar geleden is sinds de laatste release van inXile, mogen we hopen dat in ieder geval één project het daglicht gaat zien.