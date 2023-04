PlayStation VR2 verscheen op 22 februari, maar het enige kanaal waarop het aan te schaffen was, was via PlayStation Direct. Als je liever jouw set in de winkels aanschaft, was het tot op heden afwachten. Er zit nu echter schot in de zaak, want via Twitter heeft Sony PlayStation aangekondigd dat de VR-headset ook via retailers aangeboden zal worden.

Sony geeft hierbij niet aan wanneer precies, maar GAME en ShopTo laten weten dat dit vanaf 12 mei zal zijn. Dit gaat dan op voor het Verenigd Koninkrijk, maar naar verwachting geldt deze datum voor alle Europese markten. Op dit moment zien we de headset nog niet bij retailers in de Benelux in het assortiment, maar lang zal het vast niet duren.