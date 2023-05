Ben je uitgekeken op de vele films en series die beschikbaar zijn, dan biedt DON’T NOD jou de oplossing. Binnenkort verschijnt namelijk Harmony: The Fall of Reverie en dit narratieve avontuur zal je wel even bezig kunnen houden. Jij bent Polly en je gaat op zoek naar je vermiste moeder en door bijzondere krachten die je blijkt te hebben, kan je tijdens de zoektocht de toekomst vormgeven.

Harmony: The Fall of Reverie lanceert op 8 juni voor de Nintendo Switch en pc, terwijl de console versies op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S verschijnen op 22 juni. Er is ook al een demo beschikbaar op pc, waarmee je de eerste act van het spel kan uitproberen. Let op, deze demo is tot 21 mei beschikbaar.

Om een beter beeld te krijgen van de game raden we je aan om de onderstaande trailer eens te bekijken.