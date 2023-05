Enige tijd geleden dook het gerucht op dat Call of Duty: Warzone 2.0 voorzien zou worden van een gloednieuwe map. Deze map zou van vergelijkbare omvang als Ashika Island zijn en is bedoeld voor de Resurgence modus. CharlieIntel meldt nu dat deze map gepland staat voor het aankomende vierde seizoen.

Deze map heeft ook een naam: Vondel, wat werd opgedoken door dataminers na de start van het derde seizoen. Nu we richting het einde van het huidige seizoen gaan en er een nieuwe update is verschenen, hebben dataminers een afbeelding van de map gevonden.

De afbeelding is van wat lage kwaliteit en laat een molen met wat blokken zien. Bovendien is Activision actief bezig met de beelden offline halen, wat dus wel aangeeft dat het iets is wat we niet mogen zien. Afgaande op wat de afbeelding laat zien, ziet het ernaar uit dat de map inderdaad in Nederland is gesitueerd.