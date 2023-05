De E3 mag dan wel niet doorgaan, dat weerhoudt allerlei uitgevers er niet van om alsnog omstreeks die tijd hun events te plannen. Zo ook Devolver Digital, een van de grotere namen als het aankomt op het uitgeven van games met een wat meer indie-karakter. We mogen dus een presentatie verwachten ergens in juni.

‘Ergens in juni’ is natuurlijk een breed begrip, maar op Twitter laat Devolver Digital weten dat er binnenkort meer informatie komt. Naast dat reeds aangekondigde titels zoals Skate Story en Wizard With a Gun waarschijnlijk de revue zullen passeren, hopen we ook weer wat nieuwe aankondigingen voorgeschoteld te krijgen. Binnenkort weten we hopelijk meer.