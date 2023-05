Sony is de afgelopen jaren meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan om hun portfolio aan games te versterken en één van die partijen is Deviation Games, geen first-party ontwikkelaar, maar wel een studio die met een game voor de PlayStation 5 bezig is. De studio kreeg onlangs wel een klap te verwerken, want een deel van het personeelsbestand is definitief naar huis gestuurd.

Zodoende is de ontwikkelaar wat meer in het nieuws gekomen en zijn de speurneuzen wat verder gaan zoeken. Nu heeft Timur222 via de LinkedIn-pagina van voormalig chief operating officer Shaun E. ontdekt dat het project van Deviation Games een budget van – naar verluidt – meer dan 50 miljoen dollar heeft. Waar dat bedrag precies aan uitgegeven is, is vooralsnog niet duidelijk, noch heeft de ontwikkelaar hun project onthuld.

Gezien de recente ontslagronde gaat het de studio in ieder geval niet voor de wind en is het de vraag of en wanneer dit project het levenslicht zal zien.