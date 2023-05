Gezien we voorbij de helft van de maand zijn, heeft Microsoft weer bekendgemaakt wat er op stapel staat de komende weken voor Xbox Game Pass. Vanaf vandaag is FIFA 23 via EA Play beschikbaar en er komen de komende dagen nog verschillende andere titels bij.

Hieronder op een rijtje wat de planning is:

Vanaf vandaag

FIFA 23 (Console & pc)

Vanaf 18 mei

Eastern Exorcist (Console & pc)

Ghostlore (Console)

Vanaf 23 mei

Planet of Lana (Console & pc)

Vanaf 25 mei

Cassette Beasts (Console)

Massive Chalice (Cloud & console)

Railway Empire 2 (Cloud, console & pc)

Vanaf 30 mei

Chicory: A Colorful Tale (Console & pc)

Verder heeft Microsoft aangekondigd dat er ook wat games zijn die Xbox Game Pass zullen verlaten. De volgende titels zijn vanaf 31 mei niet langer beschikbaar via de dienst:

Europa Universalis (Pc)

Evil Genius 2: World Domination (Cloud, console & pc)

FIFA 21 (Console & pc)

Floppy Knights (Cloud, console & pc)

Lawn Mowing Simulator (Cloud, console & pc)

Abonnement op Xbox Game Pass nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.