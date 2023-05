Shipment is één van de bekendste maps uit de Call of Duty franchise die in bijna elk deel vroeg of laat wel terugkeert. Een map die buitengewoon populair is vanwege het hoge tempo en ook omdat het uitermate geschikt is om snel wapens te levelen. De grap is echter dat de map per ongeluk is uitgebracht, want dat was eigenlijk nooit de bedoeling.

In een interview met Dextero zegt Infinity Ward multiplayer design director Geoff Smith dat de implementatie van de map in Call of Duty 4: Modern Warfare een fout was. De map was destijds ontworpen als een split-screen map en terwijl de ontwikkeling vooruitging werd de map opgenomen in de ‘playlist script’ voor interne testdoeleinden.

Toen de game eenmaal uitkwam was Infinity Ward vergeten de map weer uit het script te halen, waardoor de map beschikbaar was om op te spelen. De map dan weghalen was niet echt meer een optie, waardoor ze het maar hebben gelaten.

Achteraf gezien maar goed, gezien het uit zou groeien tot één van de meest gespeelde Call of Duty maps ooit. Ook in Call of Duty: Modern Warfare 2 is de map present, aangepast naar de setting van de game.