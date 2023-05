De hype omtrent NFT’s is ietwat gaan liggen na de crash van verschillende cryptovaluta en beurzen, maar dat betekent echter niet dat bedrijven – inclusief uitgevers – de hoop hebben opgegeven. In een eerdere special bespraken we het onderwerp van NFT’s al, die kun je hier rustig teruglezen.

Nu heeft Ubisoft – in samenwerking met smartcollectibles.io – onthuld dat ze een nieuwe reeks NFT’s gaan uitgeven. In wat de twee bedrijven de “Assassin’s Creed Drop #1” noemen, kunnen verzamelaars straks een digitale “soul” aanschaffen, die ze vervolgens met verschillende zaken kunnen aanpassen en in een fysieke collectible kunnen schuiven.

Deze collectible wordt vervolgens bij jou afgeleverd. Middels de IRL Companion app kunnen spelers en verzamelaars “unieke interacties” verwachten, hoewel men nog niet duidelijk maakt wat ze daar precies mee bedoelen.