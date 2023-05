Na wat eerdere teasers heeft NetherRealm Studios vandaag de eerste officiële trailer van Mortal Kombat 1 uitgebracht. Het betreft hier een CGI-trailer, dus we krijgen nog geen in-game footage te zien. Wellicht dat dit voorbij komt tijdens de PlayStation Showcase die voor volgende week woensdag gepland staat.

De trailer hieronder geeft wel alvast de sfeer weer en bevestigt ook dat de titel Mortal Kombat 1 is, zoals eerder al lekte. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De releasedatum is gelijk ook aangekondigd, de game verschijnt op 19 september 2023.