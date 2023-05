Er zijn nog zekerheden in de wereld. Als iets populair is, komt het bijvoorbeeld vroeg of laat naar Fortnite. Neem nu Spider-Man. Met Across the Spider-Verse (het vervolg op het beresterke Into the Spider-Verse) belandt er binnenkort een kersverse animatiefilm over de spinnenman en zijn kompanen in de bioscoopzalen. Fortnite viert deze aanstaande release door aan te kondigen dat twee van de helden uit de film als skins hun opwachting zullen maken in de game.

Het gaat om hoofdrolspeler Miles Morales (die je zowel mét als zonder masker zal kunnen selecteren) en Spider-Man 2099, een hightech versie van de held die uit de toekomst komt aanwaaien. Op Twitter werden de outfits reeds gelekt, samen met een video waarin Miles een ‘Put ‘er There’ gebaar maakt. Marvel-fans hebben dus weer een reden om Fortnite vanonder het stof te halen – vooropgesteld dat Fortnite daar überhaupt ooit al beland was, uiteraard.