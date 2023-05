Goed nieuws voor de mensen die altijd al interesse hadden in de Metro-franchise, want om de tiende verjaardag van Metro: Last Light te vieren zal de game één week lang gratis te downloaden zijn via Steam. De game is het vervolg op Metro 2033 en de voorganger van Metro Exodus, oftewel het tweede deel in de reeks.

Beschik jij over een Steam-account, dan kan je best tussen nu en 25 mei even inloggen op Steam om de originele Metro: Last Light Complete Edition te claimen. Daarna beschik jij permanent over de game en kan jij op een latere datum aan je tocht beginnen.