Mocht jij gebruikmaken van PlayStation Video buiten jouw PlayStation om, dan hebben we vervelend nieuws voor je. Sony heeft bekendgemaakt dat vanaf 16 juli aanstaande de applicatie niet langer meer te gebruiken zal zijn op smart tv’s en blu-ray spelers. Met de beëindiging van die ondersteuning zal de applicatie ook niet meer werken.

De meeste PlayStation Video gebruikers zullen de applicatie hoogstwaarschijnlijk gebruiken op hun PlayStation 4 of 5, dus in die zin zal de schade hopelijk beperkt zijn. Het is wel vervelend als jouw PlayStation in de woonkamer staat en je de app graag op de smart tv in jouw slaapkamer gebruikte, bijvoorbeeld. Sony heeft het volgende statement vrijgegeven.

“Thank you for using the PlayStation Video application on your Blu-ray player or smart TV.

As of 16/07/2023, PlayStation Video will no longer be supported on Blu-ray players or smart TVs, and you will no longer be able to access PS Video content via these devices. However, you can continue to access your PS Video content on your PS5 or PS4 console.”