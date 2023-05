Het wordt een belangrijke week voor Sony: deze woensdag staat een PlayStation showcase op de planning waar heel wat info over Sony’s toekomstige games en content zal worden getoond. De kans is groot dat één van de aankondigingen op die showcase de nieuwste update voor Gran Turismo 7 zal worden, want Kazunori Yamauchi van Polyphony postte een tweet waarin hij aankondigt dat we deze week een nieuwe update mogen verwachten.

Op de foto die hij postte, zien we de silhouetten van drie nieuwe auto’s. Er is nog niet officieel bevestigd welke modellen dit zullen zijn, maar GTPlanet speculeert dat het over de volgende modellen zou gaan: de Greening Auto Company 1971 Ford Maverick, de Alfa Romeo Giulia Sprint GTA en de GT-R Nismo homologation (1990). Waarschijnlijk zal er meer content in de aankomende update zitten (een nieuw circuit lijkt logisch), maar hierover is momenteel nog geen info vrijgegeven.