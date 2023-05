We mogen later dit jaar natuurlijk weer een nieuwe voetbalgame van EA in onze consoles steken, maar niet helemaal in de vorm zoals we gewend zijn. Voor het eerst in 20 jaar tijd zal de game namelijk niet de FIFA-naam dragen, maar simpelweg EA Sports FC. Dit komt omdat beide partijen het niet eens konden worden over een vernieuwde licentie.

EA Sports FC dus, een nieuwe naam voor de ontwikkelaar en uitgever, maar dat neemt niks weg van de ambities. Sterker nog, tegenover The Mirror zegt David Jackson van EA dat ze “enorm veel vertrouwen” hebben in de aankomende footy. Jackson zegt dat EA Sports FC het toekomstbeeld van de game is en dat het na jaren van samenwerking met de FIFA tijd is om een nieuw pad in te slaan.

“EA Sports FC is our future vision. I think we’ve done a very good job and had a great relationship over time with the FIFA organisation, but now’s the right time for us to set a new path and chart our own path forward, be able to meet players expectations where they are, and we feel we can do that best through the lens of our own platform.”

De breuk met het globale voetbalorgaan moet volgens men tevens voor “nieuwe en boeiende ervaringen” zorgen en gamers hoeven niet bang te zijn dat ze (bekende) spelers moeten missen. Jackson zegt namelijk dat er 19.000 spelers, 700 teams en 30 competities in de game zullen zitten.