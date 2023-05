Er gaan al lange tijd geruchten rond over een remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Sterker nog, de algemene perceptie is dat die morgenavond tijdens de PlayStation Showcase aangekondigd zal worden. Gezien dat een PlayStation evenement is en Sony er een handje van heeft deals voor exclusiviteit te sluiten, is het aannemelijk dat de game daar voorbij komt. Wellicht als tijdelijke exclusive voor de PlayStation 5.

Een nieuw bericht op Insider Gaming beweert echter het tegendeel. Insider Tom Henderson meldt dat hij van zijn bronnen gehoord heeft dat de game in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Indien dat het geval is, is de game dus niet exclusief voor het platform van Sony in tegenstelling tot de remake van Silent Hill 2 die vooralsnog wel als console exclusieve game is aangekondigd. Wellicht dat we morgenavond meer te weten komen.