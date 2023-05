We kijken natuurlijk enorm uit wat Sony, Microsoft en Nintendo ons allemaal in de aankomende weken gaan voorschotelen qua onthullingen en aankondigingen en aanstaande woensdag bijt Sony het spits af met hun showcase.

Ontwikkelaar Fairyship Games heeft echter besloten het aankondigingsgeweld ietwat voor te zijn en zodoende hebben ze hun game Testament: The Order of High Human onthuld. Testament is een fantasty-RPG die zich afspeelt in de wereld van Tessera en volgens de studio zal de game het elementen van Metroidvania’s van weleer bevatten.

Daarnaast pronkt Fairyship Games alvast met hun first-person combat, die innovatieve combo’s moet bevatten en natuurlijk de nodige magische vaardigheden. Daarnaast zullen de spelers allerhande puzzels voorgeschoteld krijgen.

Testament: The Order of High Human is op dit moment in ontwikkeling voor zowel last- als current-gen consoles en pc. Een releasedatum heeft men nog niet kunnen delen.