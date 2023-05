Nacon is afgezien van game uitgever ook producent van hardware en zo hebben we in het verleden al meerdere controllers voorbij zien komen. Ze hebben weer een nieuw model in de maak, want het bedrijf heeft de EVOL-X aangekondigd, een controller met officiële licentie van Xbox.

Deze controller wordt voor de adviesprijs van € 34,99 op de markt gezet en moet een voordelige instapper zijn die tegelijk ook veel comfort biedt. De features van de controller zijn als volgt:

Vier trilmotoren (twee in de triggers en twee in de handgrepen) zodat spelers alle sensaties van de game in hun handen voelen

Verwijderbaar snoer met USB-aansluiting van 3 meter, om mee op comfortabele afstand van het beeldscherm te spelen

Een verstevigde 3,5 mm audio-aansluiting voor optimale duurzaamheid

Oppervlak met reliëf voor optimaal grip en comfort tijdens lange gaming-sessies

Grotere actieknoppen voor extra gebruikscomfort

Concave-sticks om duimen meer grip te geven

Bij de release zal de controller in zes kleuren beschikbaar zijn: wit, zwart, zilver, transparant met LEDs, metallic blauw en metallic rood. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar het is de bedoeling dat de EVOL-X in september uitkomt.