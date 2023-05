Je kan al decennia lang in Formule 1 auto’s racen in games, het managen van een F1-team is nog niet zo lang een ding. Er is nu een nieuw deel in de F1 Manager serie aangekondigd en deze game zal deze zomer al te spelen zijn.

F1 Manager 2023 zal je nog meer mogelijkheden geven als teammanager dan in diens voorganger het geval was. Zo heb je nu meer controle over de training van de pitcrew en moet je nog beter opletten op het gewicht van de auto. Tijdens de races is er een ‘confidence system’ in werking, die invloed heeft op de coureurs.

F1 Manager 2023 zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Er is ook een aankondigingstrailer vrijgegeven en die check je hieronder.