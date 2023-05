We hebben over de jaren al verschillende periodes en settings mogen beleven in de Total War-reeks. Vorig jaar konden we natuurlijk aan de slag met een nieuwe game in het Warhammer universum, maar het was nog even onduidelijk of we nog zouden terugkeren naar een meer realistische setting.

Daar heeft SEGA nu duidelijkheid over gegeven, want men heeft Total War: Pharaoh onthuld voor pc. Zoals de subtitel mogelijk al doet vermoeden, speelt de strategiegame zich af tijdens de hoogtijdagen van de Egyptenaren. Naast meer dynamische gevechten is de campagne volgens ontwikkelaar Creative Assembly meer aan te passen, zodat het toegankelijker is voor alle spelers.

Total War: Pharaoh lanceert in oktober en is vanaf nu beschikbaar voor pre-order bij Steam en in de Epic Games Store.