Sony maakt al gebruik van cloud gaming door middel van PlayStation Plus. Hier zal het Japanse bedrijf het niet bij laten, want zij hebben ‘agressieve plannen’ voor dit platform.

CEO Jim Ryan heeft gezegd dat Sony ziet dat mobiliteit steeds belangrijker wordt voor gamers. Een manier om games mobieler te maken, is door middel van cloud gaming. Met deze techniek kun je bijvoorbeeld je games op je smartphone spelen.

Volgens Ryan heeft Sony agressieve plannen klaarliggen om meer initiatief te tonen op het gebied van cloud gaming. De details van deze plannen zullen de komende maanden bekend worden gemaakt.

“We observe mobility in gaming habits to be an increasingly important trend, and the cloud will be fundamental to allowing us, or indeed anybody else, to exploit that trend. Unfortunately, today is not the place for me to disclose these plans, but we do have some fairly interesting and quite aggressive plans to accelerate our initiatives in the space of the cloud that will unfold over the course of the coming months.”