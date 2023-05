Regelmatig voorziet Sony de PlayStation Store met allerlei deals en daar zitten soms best aantrekkelijke koopjes tussen. Denk hierbij aan de Deal van de Week die regelmatig voorbij komt, maar ook grote zomer- of winteruitverkopen. Sony heeft nu een nieuwe uitverkoop klaargezet en dat is er eentje van een flink kaliber.

In de Planet of the Discount sale zijn maar liefst meer dan 1900 games voor PS5 en PS4 afgeprijsd. Het gaat om precies te zijn om 1954 games en daar zitten zowel grote als kleinere games tussen. Enkele voorbeelden zijn Mortal Kombat 11, The NioH Collection, UFC 4, Steelrising, A Way Out en nog veel meer titels. Er zit genoeg leuks bij voor iedereen, dus de sale is zeker even de moeite waard om doorheen te bladeren.

Mocht je interesse hebben in een specifieke titel en wil je zien of deze erbij zit? Dan kan je via deze link direct naar de Planet of the Discount uitverkoop.