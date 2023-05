Haven Studios heeft nog geen game uitgebracht, doch verliep de samenwerking dusdanig goed dat Sony heeft besloten om de studio volledig in hun portfolio op te nemen. Het was nog niet duidelijk waar de studio van Jade Raymond aan werkte, maar tijdens de PlayStation Showcase hebben ze hun debuutproject – FairGame$ – onthuld.

Het is uit de beelden nog niet echt duidelijk op te maken waar de game precies om draait, maar het lijkt hier te gaan om één van de live service titels waar Sony mee bezig is. De setting heeft een cyberpunk sfeertje en lijkt tevens om coöp te draaien. De trailer is verder cinematisch en vooralsnog hebben we nog geen gameplay gezien.