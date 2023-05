Fans van fighting games hebben het maar druk, want naast aankondigingen van Mortal Kombat 1 en het aankomende Tekken-deel mogen we in juni tevens aan de slag met Street Fighter 6.

Naast gevechten met je favoriete personage zal deze game tevens een verhalende modus hebben. Capcom heeft ons tijdens de PlayStation Showcase een voorproefje gegeven middels onderstaande trailer.