Five Nights at Freddy’s is binnen een paar jaar uitgegroeid tot een waar horror icoon met maar liefst negen mainline titels en nog een handvol spin-offs. Het einde van de franchise lijkt nog lang niet in zicht, want ontwikkelaar Steel Wool Studios heeft Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 aangekondigd.

Net zoals diens voorganger zal dit deel draaien om talloze minigames en personages uit de horror reeks, die voor dit deel natuurlijk vernieuwd zijn. Daarbij mag je uiteraard een eng verhaal en nog engere animatronics verwachten. Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 komt later dit jaar naar PlayStation VR2.