Niet zo lang geleden breidde Sony zijn PlayStation Plus model uit. Gamers konden nu naast de standaardvariant ook PlayStation Plus Extra en Premium aanschaffen, twee duurdere services die in ruil een pak meer content aanboden. Dat blijkt nu een goede zet te zijn, aangezien beide modellen samen al voor 14,1 miljoen abonnees gezorgd hebben.

Premium is vooral populair, met zo’n acht miljoen verkochte abonnementen. Extra kan dankzij 6,1 miljoen exemplaren met opgeheven hoofd op de tweede plek staan. Opgeteld bestaat dus zo’n 30% van het totale aantal PlayStation Plus gebruikers uit Extra- of Premium-leden. Niet slecht, als je het ons vraagt. Benieuwd hoe dit nog verder evolueert.