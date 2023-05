Sony heeft al eerder duidelijk gemaakt dat ze meer gaan investeren in live service titels en in een nieuw fiscaal rapport heeft men nu onthuld dat ze voor april 2026 maar liefst twaalf dergelijke games willen afleveren. Op dit moment noemt men alleen MLB: The Show als een titel die in dat portfolio zit.

We weten bijvoorbeeld dat er multiplayertitels onderweg zijn in de Horizon- en The Last of Us-franchises en tijdens de PlayStation Showcase werd onder meer het project van Haven Studios – Fairgame$ – onthuld. Naar verluidt zou er ergens ook een Twisted Metal-project op stapel staan. Topman Jim Ryan vertelde eerder al dat Sony met hun live service games meerdere genres wil dekken.

Het overgenomen Bungie zou een belangrijke schakel zijn in dit verhaal. De expertise van de ontwikkelaar op dat front staat buiten kijf en tijdens een webcast (via VGC) zeggen Jim Resi en Hermen Hulst dat beide partijen veel van elkaar leren en dat Bungie onder meer ingezet wordt om het portfolio en de processen te beoordelen. De verschillen tussen het maken van een singleplayergame en een live service titel zijn immers substantieel; de input van Bungie is daarom enorm waardevol.

“Of course, when you’re developing live service titles, you [require] capabilities that you don’t have when you’re working on single-player, narrative-driven games.

And these capabilities that we’ve set up inside PlayStation Studios have been helped and guided by Bungie. We also more deeply understand what success means in live services. Historically, our games always worked towards an end, and this is a large cultural shift… the launch of a game is just the beginning, and it comes with a whole set of different key performance indicators.