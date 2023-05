We naderen de aanstaande release van Starfield in een snel tempo en na het debacle van Redfall kan het groene kamp een succes goed gebruiken. Alle ogen zijn daarom gericht op de nieuwste game van Bethesda en Microsoft lijkt ook buiten het sci-fi avontuur om een aantal dingen voor te bereiden.

Leaker billbill-kun – die eerder correcte informatie deelde over bijvoorbeeld Mortal Kombat 1 – maakt via Dealabs namelijk melding van een speciale Starfield limited edition controller en headset. Er gaat al een afbeelding van de controller rond, met verwijzingen naar bijvoorbeeld de besturing van je ruimteschip als designkenmerken. De controller en headset zouden voor respectievelijk €74,99 en €124,99 over de toonbank moeten gaan.

Mogelijk gaat Microsoft tijdens hun aankomende showcase meer vertellen over deze accessoires. Ondertussen kijken we uit naar de release van Starfield, dat op 6 september lanceert voor de Xbox Series X|S en pc.