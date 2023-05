Tijdens de afgelopen PlayStation Showcase kregen we ook nog even Project Q in beeld te zien, Sony’s aanstaande streaming handheld. Het is een typisch gevalletje van ‘love it or hate it’, maar voor liefhebbers van dit apparaat is het wellicht fijn om te weten dat je mogelijk voor de maand november alvast wat geld opzij moet leggen.

Dit gerucht deelde Tom Henderson van Insider Gaming, over het algemeen een betrouwbare bron. Totdat Sony zelf uitspraken doet blijft het voor nu wel een gerucht. We wisten natuurlijk al dat Project Q dit jaar zou komen, maar nog niet precies wanneer. Kijk jij uit naar Sony’s aanstaande handheld? Of zie je er helemaal niks in? Laat het ons weten in de comments.