Een nieuwe zondag, een nieuwe Jouw mening. Er zijn met andere woorden nog zekerheden in het leven. En omdat het niet erg is om af en toe eens ouderwets voorspelbaar uit de hoek te komen, gaan we het vandaag logischerwijs hebben over hét evenement van de voorbije week: de PlayStation Showcase 2023. Sony had beloofd groots uit te pakken en liet toch aardig in zijn kaarten kijken, met een stortlading games die traditiegetrouw aan een rotvaart op ons werden afgevuurd. Toch bekroop mij achteraf een zeker gevoel van onverschilligheid. De Showcase was absoluut niet slecht… maar mijn verwachtingen werden toch ook niet helemaal ingelost.

Misschien lagen die verwachtingen te hoog gespannen? Of gooiden mijn eigen voorkeuren roet in het eten? Je kan immers niet beweren dat Sony geen knappe dingen liet zien. Alan Wake II en Assassin’s Creed: Mirage maakten indruk met hun trailers en gaven een releasedatum in de nabije toekomst weg. Marathon, Dragon’s Dogma 2 en Metal Gear Solid Delta: Snake Eater werden in talrijke huiskamers ongetwijfeld op luid gejuich onthaald. En als superheldenfan is het moeilijk om niet te gaan zweven na die tien minuten aan actievolle gameplay die Insomniac Games van Spider-Man 2 – naar eigen zeggen hun ‘magnum opus’ – liet zien.

Die laatste game weigerde echter met een precieze releasedatum – ‘herfst 2023’, dat wisten we eigenlijk al – de kers op de taart te zetten. Enkele memorabele momenten draaiden om games die we al eerder gezien en gespeeld hebben, van de Metal Gear Solid revival tot het zoveelste wederoptreden van (het, begrijp ons niet verkeerd, nog steeds even geweldige) Resident Evil 4. Een aantal titels blonken dan weer uit door hun afwezigheid. Waar was Silent Hill? Wat is Sucker Punch tegenwoordig aan het doen? En wordt het niet tijd dat die The Last of Us multiplayergame waar we constant over speculeren eens een tipje van de sluier oplicht?

De PlayStation Showcase 2023 was een tof uur vol games, maar liet me toch ergens op mijn honger zitten. Er werden wel veel games getoond, maar een aanzienlijk deel daarvan kenden we reeds of liet enkel een weinig tot nietszeggende teaser zien, met de belofte om later meer informatie te geven. Zijn we nu te cynisch? Het is uiteraard moeilijk voor uitgevers om de lat altijd hoger te blijven leggen en op te tornen tegen een op hal geslagen hypemachine. Wat vonden jullie van de Showcase? Hadden jullie meer verwacht of waren jullie tevreden? Wat was jullie favoriete aankondiging? Wat stelde teleur? Wat hadden jullie graag nog meer gezien?

Laat het ons weten in het commentaarvak. Hou het wel respectvol, zoals gewoonlijk.