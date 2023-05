Sony is er absoluut niet vies van om korting op games te geven, getuige de oneindige reeks van sales in de PlayStation Store. Nu we bijna in juni zijn aangekomen, mogen we ook de jaarlijkse Days of Play weer verwachten. Een periode waarin games met korting worden aangeboden, maar ook zien verschillende accessoires en merchandise dan een prijsverlaging.

Hoewel we specifieke aanbiedingen nog moeten afwachten, heeft Sony via het PlayStation Blog wel al de details bekendgemaakt over wat ze zoal van plan zijn. Zo gaan de Days of Play 2023 op 2 juni om 00:01 uur van start en dit duurt tot 12 juni 23:59 uur, al kunnen de tijden per regio ietwat verschillen.

Tijdens de Days of Play zal PlayStation Plus in de aanbieding gaan, mogen we een sale in de PlayStation Store verwachten én zullen verschillende producten bij PlayStation Direct en andere retailers tijdelijk goedkoper zijn. Op PlayStation Plus zal een korting van 25% van kracht worden. Dit geldt voor alle tiers die beschikbaar zijn.

Afgaande op de eerste informatie zal er op PlayStation 5 accessoires een korting van 15% zitten. Dit gaat dan over het DualSense oplaadstation, de afstandsbediening, de Pulse 3D wireless headset, PS5 covers en meer.

Fysieke games bij PlayStation Direct kunnen tot 40% korting hebben. In de PlayStation Gear Store kun je tot 20% korting op allerlei merchandise krijgen, dus een kijkje in die shop nemen kan zeker geen kwaad zodra de Days of Play van start gaan.

Zodra alle details van de sale op 2 juni beschikbaar zijn, zullen we een overzicht hier op PlaySense plaatsen.