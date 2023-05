Sony heeft vanmiddag de PlayStation Plus Essential line-up voor juni aangekondigd. In tegenstelling tot wat tegenwoordig gebruikelijk is, zijn de games dit keer niet gelekt en dat maakt de verrassing des te leuker. Zo mogen we de komende maand leuke titels verwachten:

NBA 2K23 (PS4/PS5)

Jurassic World Evolution 2 (PS4/PS5)

Trek to Yomi (PS4/PS5)

De bovenstaande games zijn vanaf dinsdag 6 juni beschikbaar voor alle PlayStation Plus abonnees. Dit maakt ook dat de games van mei nog een paar dagen beschikbaar zijn om te claimen. De huidige line-up bestaat uit de volgende games: GRID Legends, Chivalry 2 en Descenders.

Mocht je die games nog niet aan je bibliotheek hebben toegevoegd, dan raden we aan dat zo snel mogelijk te doen. Hierdoor kun je de games ook op een later tijdstip nog spelen, mits je PlayStation Plus abonnee blijft.

PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier of beter nog, wacht even tot 2 juni. Dan gaan de Days of Play van start en scoor je 25% korting op alle drie de beschikbare tiers van PlayStation Plus.