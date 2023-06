EA zag in 2017 het succes van Bungie met Destiny 2 en kwam tot de conclusie dat ze zelf ook een live service game nodig hadden. Dit heeft geleid tot het ontstaan van Anthem, gemaakt door BioWare. Bij de release bleek het echter een rommeltje te zijn, waarna EA besloot om de game – die buitengewoon veel kritiek kreeg – om te laten bouwen naar Anthem NEXT.

Hier heeft de ontwikkelaar nog de nodige tijd in gestoken, maar na pakweg een jaar trok EA de stekker uit het project. Dit ondanks beloftes dat ze Anthem zouden maken tot wat het had moeten zijn. Na het annuleren hebben we nagenoeg niets meer van Anthem gehoord en dat is jammer, want feit is dat het concept op zichzelf best interessant was.

Nu jaren later stelt Ian Saterdalen, voormalig ontwikkelaar bij BioWare, dat Anthem slachtoffer is geworden van een veel te korte ontwikkeltijd. Via Twitter laat hij meer licht schijnen op de situatie en stipt hij aan dat de game in slechts 15 maanden gemaakt werkt en dat tegen werkweken van maar liefst 90 uur.

Het team wist ook dat Anthem niet klaar was om uit te brengen toen het uitkwam, maar die beslissing kwam van hogerop. De game had volgens hem ook veel beter kunnen zijn als EA het management beter in toom had gehouden. Anthem 2.0 (NEXT) of een vervolg zouden dan ook veel beter zijn geweest.

Op Reddit staan trouwens meer details, daarvoor kan je hier terecht.