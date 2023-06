Zegt de naam “Six Days in Fallujah” jullie iets nog? De game gaat al rond sinds 2009, maar is tot op heden nog steeds niet uitgekomen. De game wordt al jaren geplaagd door problemen tijdens de ontwikkeling en uitgevers die het project laten vallen. Het (begin van het) einde is dan eindelijk in zicht, want de controversiële shooter zal later deze maand als early access-titel verkrijgbaar zijn op Steam.

In eerste instantie zal de game gelanceerd worden als een coöperatieve shooter met vier missies die zich afspelen in stedelijke maps die procedureel gegenereerd worden. Later zullen daar Special Ops en Irakese strijdkrachten aan toegevoegd worden. Uitgever Victura zegt tevens dat er campagne missies moeten volgen en men heeft als doelstelling om in 2024 een complete game af te leveren voor zowel consoles als pc.

Six Days in Fallujah lanceert op 22 juni en zal naar verluidt ongeveer € 39,99 gaan kosten.