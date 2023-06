Contraband werd in 2021 aangekondigd, maar sinds die tijd is het vooral stil rondom deze titel. Het ziet er naar uit dat dit voorlopig ook zo zal blijven, want de game is waarschijnlijk uitgesteld.

Het was de bedoeling dat de coöp open wereld heist-titel in 2022 te spelen zou zijn. In maart van dat jaar kwam het gerucht naar buiten dat het spel pas in 2023 zou verschijnen. Dit blijkt nu op waarheid te berusten, want Contraband is in geen velden of wegen te bekennen.

Volgens Xbox insider Colteastwood hoeven we de game ook dit jaar niet te verwachten. Het spel zou wederom met een jaar uitgesteld zijn, zo liet de insider weten tijdens de GameOnDaily podcast. Aangezien er geen officieel bericht is geweest over vertraging, valt het onder een gerucht, maar de vorige keer was de informatie over uitstel ook al correct.