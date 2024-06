Het lijkt de game Contraband niet bepaald voor de wind te gaan. Als we de laatste geruchten mogen geloven, dan loopt de Xbox-exclusive namelijk tegen uitstel aan en dat is niet de eerste keer.

De planning was in eerste instantie om Contraband in 2022 uit te geven. Er dook vervolgens een gerucht op dat het spel een jaar was uitgesteld. De Xbox-exclusive verscheen vervolgens niet in 2022 dus dit bleek te kloppen. In juni 2023 kwam een bekende Xbox insider met het bericht dat het spel weer met een jaar was uitgesteld.

Het wil blijkbaar niet bepaald vlotten met Contraband, want tijdens een XNC-podcast werd verteld dat de game weer vertraging heeft opgelopen. Je raad het al, wederom met een jaar. De release window is nu laat in 2025 geworden.

Tom Warren van The Verge reageerde in de comments van de video met dat dit inderdaad het geval is, en gezien hij vrij betrouwbaar is lijkt dit uitstel aannemelijk. Ook helpt het natuurlijk niet dat de ontwikkelaar heeft moeten snijden in het personeelsbestand.