Vorig jaar werd Contraband aangekondigd, maar sinds de aankondiging hebben we nauwelijks iets vernomen. Wel wist Avalanche Studios destijds te melden dat de game in 2022 zou verschijnen, maar dat staat volgens geruchten nu op losse schroeven.

Volgens Jez Corden van Windows Central (in The Xbox Two podcast) is de game uitgesteld naar 2023. Verdere details zijn helaas niet gegeven, maar indien het klopt zouden we daar ergens in de aankomende maanden meer over gaan horen. De ogen zijn dan al snel op de E3 gericht, want daar zou Microsoft een showcase willen organiseren.

Nu is het nog maar de vraag of de E3 dit jaar wat voor zal stellen, de showcase van Microsoft zal in ieder geval puur om eigen grote titels draaien. De kans is groot dat hier dan ook Contraband voorbij komt, waarover we dan inhoudelijk meer te horen krijgen, alsook een meer concrete releasewindow.