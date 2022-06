We weten nog maar bar weinig over de openwereldgame Contraband, hoewel er afgelopen maart nog wel geruchten waren dat de game mogelijk uitgesteld gaat worden naar 2023. Het behoort in ieder geval tot de mogelijkheden dat we tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase van aankomende zondag meer gaan zien.

Het blijkt in ieder geval dat Microsoft alvast het benodigde papierwerk heeft afgehandeld, Aggiornamenti Lumia ontdekte namelijk dat de Amerikaanse gigant onlangs het handelsmerk voor Contraband heeft laten vastleggen. Contraband is een coöp openwereldtitel van ontwikkelaar Avalanche Studios, die al eerder games als Just Cause en Mad Max heeft afgeleverd. De titel moet voor zowel de Xbox Series X|S als pc lanceren.