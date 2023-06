Het is bijna zes jaar geleden sinds MachineGames Wolfenstein II: The New Colossus op de wereld heeft gezet en na een klein uitstapje in de vorm van Wolfenstein: Youngblood, hebben we eigenlijk niks meer van de ontwikkelaar vernomen. Er is in ieder geval een Indiana Jones-game in ontwikkeling, maar er zijn meerdere projecten gaande bij de Zweedse studio.

MachineGames is namelijk op zoek naar een senior animator, zo blijkt uit een gespotte vacature. Hoewel er geen expliciete projecten in de tekst genoemd worden, vraagt men wel naar een passie voor met name first-person titels. Er is natuurlijk de mogelijkheid dat dit nog steeds om de genoemde Indiana Jones-game gaat, maar de kans is natuurlijk groter dat MachineGames ondertussen ook al druk bezig is met Wolfenstein 3.