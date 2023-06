Met nog een dagje te gaan is het voor liefhebbers van het fighting genre weer smullen geblazen. Morgen ligt namelijk Street Fighter 6 in de schappen en de game wist in onze ogen alle verwachtingen waar te maken. In onze review geven we de game immers een 9.5, wat alleen kan als we ons optimaal hebben vermaakt.

Nu de release zeer dichtbij is, hebben we nog een nieuwe video. Hierin zien we een gevecht tussen Luke en Ryu, voorzien van commentaar. Dankzij het commentaar krijg je een goed idee wat er precies gedaan wordt.

Ook het Drive System komt goed uit de verf, wat een vernieuwend element in de gameplay is. Zo kan je met Drive Impact door vijandelijke aanvallen breken en de vijand tijdelijk versuffen, zodat je een opening hebt voor een eventuele comeback.