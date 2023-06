Een sjaal is altijd een handig accessoire tijdens de winterse dagen, maar voor de rest heeft het niet echt een functie. Ontwikkelaar Uprising Studio’s wil de sjaal echter belangrijker maken in de game genaamd Scarf. Deze avontuurlijke puzzelgame verscheen in 2021 al voor pc en komt volgende maand ook naar de consoles toe.

In Scarf trotseer je het avontuur niet alleen. Je wordt bijgestaan door je trouwe sjaal die de vorm van een draak kan aannemen. Zo kan je met behulp van je compagnon vliegen en allerlei andere manoeuvres uitvoeren. Om de verborgen sleutels te vinden, moeten jij en je sjaal de vele platform uitdagingen aangaan. Hieronder kan je een trailer bekijken waarin je direct een goede indruk krijgt van Scarf.

Scarf verschijnt op 6 juli voor de PlayStation en Xbox consoles.