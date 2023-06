Regelmatig zien we dat uitgevers en ontwikkelaars de oudere games uit het stof trekken en deze voorzien van een nieuw jasje. Deze remakes zijn vaak van de grond af aan opnieuw gemaakt en zorgen ervoor dat de geliefde klassiekers weer jaren mee kunnen. Wie bekend is met de Front Mission franchise mag een vreugdedansje maken, want ook het eerste deel krijgt de remake behandeling.

Front Mission 1st: Remake verscheen in november 2022 al op de Nintendo Switch en komt op 30 juni naar andere platformen toe. In deze tactische turn-based shooter heb je allerlei gigantische robots genaamd Wanzers tot je beschikking. Hiermee vecht je het uit in het jaar 2090 op het Huffman Island waar de twee machtigste federaties constant in conflict zijn met elkaar. Hoe dit conflict eruitziet, zie je in deze nieuwe trailer.