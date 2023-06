Meta heeft gisterenavond tijdens hun showcase de nieuwe Quest headset aangekondigd: de Quest 3. Deze virtual reality headset zal dit najaar verschijnen en een adviesprijs van $499,99 kennen. Het is bij de release mogelijk om het geheugen tegen additionele kosten verder uit te breiden, maar hoeveel het kost is momenteel nog niet bekend.

De Quest 3 is volledig backwards compatible met de Quest 2 en ziet in technisch opzicht natuurlijk de nodige verbeteringen. Denk dan aan displays met een nog hogere resolutie en een nieuwe generatie chipset, die in staat is dubbele grafische performance te leveren ten opzichte van de Quest 2 GPU.

Verder zien we dat de controllers een nieuw design hebben gekregen, dit zou het speelcomfort ten goede moeten komen. Hieronder een trailer van de nieuwe hardware. Mocht je overwegen een Quest 2 aan te schaffen, dan is het raadzaam te wachten tot 4 juni, want dan gaan de prijzen omlaag.