Eind vorige maand kon je al lezen dat er een nieuw domein was ontdekt dat mogelijk duidt op het bestaan van een nieuwe Persona 5-game. Twitteraar @MbKKssTBhz5 heeft opgemerkt dat dit domein op 2 juni nog is geüpdatet. Dit teken van leven wijst er mogelijk op dat we deze week een aankondiging mogen verwachten.

Het vermeende Persona domein verwijst naar P5T.jp. Mits dit inderdaad gaat om een nieuwe Persona 5 spin-off, dan kunnen we waarschijnlijk tijdens Summer Game Fest of Microsofts Showcase een aankondiging verwachten. Het is overigens niet de enige Persona-game die mogelijk wordt aangekondigd, veel gamers verwachten namelijk ook dat Persona 3 Remake zal worden aangekondigd.

Denk jij dat er inderdaad een nieuwe Persona 5 game wordt aangekondigd deze maand? Zou het een Persona 5 Tactics game betreffen of staat de T mogelijk voor iets anders? Laat ons in de reacties weten wat jij verwacht te zien van Persona in de komende weken.