De oorspronkelijke versie van Persona 5 stamt inmiddels al uit 2016, maar in de jaren die daarop volgden, bracht Atlus talloze andere Persona 5-gerelateerde games uit. Denk hierbij aan Persona 5 Royal of Strikers. Binnenkort mogen we zo ook een mobiele Persona-game verwachten én misschien zelfs meer.

@MbKKssTBhz5 merkte namelijk op dat Atlus een nieuw domein heeft vastgelegd: ‘P5T.JP’. Een nieuw domein wilt niet direct zeggen dat er ook een nieuwe game zit aan te komen, maar de mogelijkheid is reëel. Het is bovendien niet duidelijk waarvoor de ‘T’ dan zou staan in de domeinnaam. Even afwachten dus tot Atlus zelf aangeeft of deze info al dan niet klopt.